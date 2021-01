Mercato - De la concurrence dans le dossier Montiel pour l'OL

Le mercato a officiellement ouvert ses portes ce samedi à minuit et depuis l'Olympique Lyonnais est à la recherche d'une opportunité sur le côté gauche de sa défense. La priorité de l'OL viendrait tout droit d'Amérique du Sud et serait le latéral gauche de River Plate, Gonzalo Montiel. En fin de contrat en juin prochain, l'international argentin n'a toujours pas prolongé et les dirigeants des Millonarios pourraient être contraints de brader leur joueur durant ce mois de janvier.

Une bonne affaire que la direction lyonnaise n'est pas la seule à avoir repéré. En effet, selon les informations de TNT Sports le défenseur de 24 ans serait également suivi de très près par l'AS Roma et Bologne. Les Gones sont maintenant au courant, ils ne sont plus les seuls sur ce dossier et devront passer à l'action rapidement.