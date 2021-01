Mercato - Dembélé entre West Ham et l'Atlético !

En manque de réussite à l'Olympique Lyonnais et actuellement blessé, Moussa Dembélé (24 ans) pourrait animer le mercato des Gones. L'attaquant français attire l'attention de l'Atlético Madrid et West Ham.

"On est d'accord en interne pour qu'il n'y ait pas de départ." Malgré ces paroles au micro de Canal+ après la victoire d'hier (3-2) face à Lens, Rudi Garcia pourrait bien voir son groupe chamboulé. Si Jean Lucas s'apprête à quitter Lyon, le milieu brésilien pourrait être suivi par Moussa Dembélé (24 ans). Opéré du bras après une fracture intervenue à l'entraînement, l'attaquant est actuellement en convalescence du côté de Lyon. En difficulté en cette première partie de saison avec seulement un but inscrit en 16 matchs, le buteur français pourrait se relancer hors du Rhône. En effet, selon France Football, Dembélé intéresserait fortement l'Atlético Madrid. Depuis le départ de Diego Costa, les Colchoneros sont à la recherche d'un numéro 9 et aimerait attirer le lyonnais en prêt avec option d'achat. Le média avance même que le club madrilène serait prêt à payer la somme de 35 millions d'euros pour le joueur, en fin de contrat en 2023.

Un remplaçant déjà trouvé ?

Mais attention, l'Atléti aura de la concurrence sur ce dossier puisqu'aujourd'hui RMC Sport fait savoir que West Ham a également un oeil sur l'attaquant des Gones. Sur le point de vendre Sébastien Haller (26 ans) à l'Ajax Amsterdam pour 25 millions d'euros, les londoniens auraient ciblé le profil de Dembélé qui ne serait pas emballé par l'idée de rejoindre les Hammers. En cas de départ du joueur formé au PSG, les dirigeants lyonnais auraient déjà plusieurs noms en tête pour le remplacer dont celui de l'algérien de Leicester Islam Slimani (32 ans).