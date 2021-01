Mercato - Denkey devrait quitter Nîmes pour l'étranger

En fin de contrat avec le Nîmes Olympique en fin de saison, Kevin Denkey (20 ans) ne devrait pas prolonger son aventure dans le Gard et aurait déjà trouvé un accord avec le Cercle Bruges révèle L'Équipe. Auteur d'un but en dix matchs cette saison avec les Crocos, l'attaquant togolais s'est mis d'accord sur un contrat de trois ans et demi avec le club belge. Pas dans le groupe d'Arpinon pour la rencontre de ce soir face à Lille, le joueur attend que les deux clubs trouvent un accord.