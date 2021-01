Mercato - Depay va rester à l'OL jusqu'à la fin de la saison

Depuis de nombreuses semaines Memphis Depay est annoncé proche du FC Barcelone et son avenir semble d'ores et déjà scellé. Si une prolongation dans le Rhône a l'air d'être une option totalement écartée par l'international néerlandais, le capitaine des Gones souhaite aller au bout de son contrat se terminant en juin prochain et ne souhaiterait pas quitter l'Olympique Lyonnais lors de ce mercato d'hiver.

C'est en tout cas ce qu'affirme L'Equipe dans son édition du jour. L'ancien Red Devils aurait été convaincu par la possibilité de jouer le titre cette saison avec l'OL et le choix de rejoindre libre le club qu'il souhaite cet été tout en obtenant une conséquente prime à la signature. Le fait que le Barça ne puisse pas débourser une indemnité de transfert lors de ce marché hivernal a également pesé dans la balance.