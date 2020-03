Mercato - Des clubs anglais viennent concurrencer le Real pour Haaland

Erling Haaland était récemment désigné par la presse espagnole comme étant la priorité du Real Madrid pour le prochain mercato. Mais, sans véritable surprise, avec 40 buts en 33 matchs (avec Salzbourg puis Dortmund), la pépite norvégienne (19 ans) suscite également des convoitises outre-manche.

El Mundo Deportivo évoque les intérêts de Tottenham et de Manchester United et précise qu'une mésentente entre les dirigeants des Reds Devils et Mino Raiola (l'agent d'Haaland) avait freiné les négociations cet hiver. Cette fois-ci, les dirigeants mancuniens seraient prêts à enterrer la hache de guerre. Tottenham de son côté, cherche un éventuel remplaçant à Harry Kane, également pisté par le Real Madrid. En ce qui concerne un prix pour s'attacher les services du buteur de Dortmund, nos confrères espagnols évoquent un montant de 75 millions d'euros.