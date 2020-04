Mercato - Des clubs français sur les traces de Mario Götze

A seulement 22 ans, Mario Götze était devenu le héro de tout un peuple en inscrivant le but victorieux face à l'Argentine, en finale de la Coupe du Monde 2014, permettant à l'Allemagne d'être sacrée championne. Depuis, le milieu offensif a remporté la Bundesliga à trois reprises (2014, 2015 et 2016) avec le Bayern Munich, avant de retourner à Dortmund en 2016. Mais cette année pourrait être celle d'un grand changement pour l'Allemand qui peine à retrouver son meilleur niveau. Et d'après les informations de Kicker, plusieurs clubs français gardent un oeil attentif sur sa situation.

Il y a deux ans, Marseille avait déjà manifesté un intérêt pour le joueur, mais il était finalement resté en Allemagne. Cette année, Götze, qui n'a fait trembler les filets qu'à trois reprises en championnat, pourrait partir librement étant en fin de contrat en juin 2020.