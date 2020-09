Mercato - Des pistes en Angleterre et en Italie pour Aït-Bennasser (info Madein)

Prêté successivement à Caen, St-Etienne et Bordeaux, Youssef Aït-Bennasser a fait son retour à Monaco, mais n'entre toujours pas dans les plans de son entraîneur, qui est désormais Niko Kovac. Entré dans sa dernière année de contrat, le milieu de terrain tunisien (24 ans) cherche une porte de sortie dès cet été et selon nos informations, son profil plaît à l'étranger. West Bromwich, en Angleterre, et le Torino, en Italie, ont pris des informations.