Mercato - Des touches à l'étranger pour Florent Mollet

Malgré un statut de titulaire écorné et un temps de jeu, de fait, réduit, Florent Mollet a encore livré quelques prestations de haut-vol cette saison et n'a pas à rougir de ses statistiques (6 buts et 3 passes en 25 matchs de L1, dont 19 titularisations). Ses performances ont d'ailleurs séduit plusieurs clubs étrangers (Espagne, Allemagne), qui se seraient même déjà manifestés auprès des dirigeants montpelliérains d'après L'Equipe.

Recruté à l'été 2018 et prolongé l'an dernier, jusqu'en 2023, l'ancien messin ne devrait pas être retenu en cas d'offre satisfaisante. Sa valeur est estimée entre 10 et 15 millions d'euros (source CIES), mais le MHSC se contenterait probablement d'un montant moindre.