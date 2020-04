Mercato - Deux cadors de L1 séduits par Adrien Thomasson

Selon les informations de France Football, Adrien Thomasson (26 ans) serait suivi par deux grosses écuries de Ligue 1. Arrivé à Strasbourg en 2018, les prestations du milieu de terrain (10 buts et 1 passe décisive toutes compétitions confondues) ne sont pas passées inaperçues. En effet, Lille et Marseille seraient attentifs à la situation de l'ancien nantais qui arrive en fin de contrat en juin 2021.

Côté Phocéen, son profil plaît à André Villas-Boas et correspondrait aux critères de recrutement de l'OM. Le club devrait débourser peu d'argent cet été et se concentrer sur son important déficit qui s’apprête à dépasser les 100 millions d’euros. Concernant le LOSC, nos confrères affirment que la polyvalence et l'expérience de Thomasson conviendraient parfaitement aux critères recherchés par les dirigeants afin de renforcer leur milieu de terrain pour la saison prochain. D'après les estimations du CIES, sa valeur oscille entre 7 et 10 millions d'euros.