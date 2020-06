Mercato - Deux clubs de L1 en bataille pour un attaquant de Besiktas ?

Güven Yalçın, jeune (21 ans) et athlétique (1,84 m, 77 kg) attaquant du Besiktas Istanbul, serait sur les tablettes de deux formations de Ligue 1 : le Nîmes Olympique et les Girondins de Bordeaux. Selon les médias turcs, qui dévoilent l'information ce week-end, les deux clubs français auraient même formulé une offre pour tenter d'obtenir le renfort du joueur formé au Bayer Leverkusen. Sous contrat jusqu'au 30 juin 2022 avec le club stambouliote, où il était arrivé en 2018, il ne sera pas retenu par ses dirigeants en cas de belle offre. Sa valeur sur le marché est évaluée entre 3 et 4 millions d'euros selon le site spécialisé transfermarkt.