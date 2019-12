Mercato - Deux défenseurs centraux dans le viseur de Man City

Malgré les propos de Pep Guardiola, qui a expliqué à plusieurs reprises que Manchester City allait être plutôt calme durant le mercato hivernal, les dirigeants mancuniens multiplient les profils à observer, notamment en défense centrale. C'est, assurément, le gros point faible des Mancuniens depuis plusieurs saisons maintenant.

Ainsi, selon The Telegraph, deux profils ont tapé dans l'oeil des recruteurs britanniques : Pau Torres (22 ans, 19 matchs et 1 but toutes compétitions cette saison) de Villarreal et Ruben Dias (22 ans, 24 matchs et 2 buts toutes compétitions cette saison) du Benfica. City, qui compte être actif en cas de bonne opportunité, pourrait attendre l'été prochain pour passer à l'action.