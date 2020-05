Mercato - Deux joueurs de Ligue 1 dans le viseur de Séville

Depuis plusieurs années, le FC Séville aime piocher quelques talents en Ligue 1. Selon la presse espagnole, Wylan Cyprien et Benjamin Bourigeaud plaisent au club andalou.

L'hiver dernier, Ever Banega, en fin de contrat le 30 juin du côté de Séville, a trouvé un accord pour s'engager cet été en faveur du club saoudien d'Al Shabab. Pièce maîtresse de l'entrejeu sévillan, le milieu de 31 ans va laisser un vide important. L'accord trouvé rapidement entre les deux parties a permis aux dirigeants andalous de se préparer et d'étudier le marché des transferts afin de trouver le digne successeur de l'Espagnol. Et sur la short-list du FC Séville figurent deux joueurs du championnat de France.

Friands des bons coups à faire en Ligue 1, à l'image de Lucas Ocampos recruté l'été dernier à l'Olympique de Marseille, les Blanquirrojos ont eu recours à la société Olocip, laquelle analyse de nombreuses statistiques en fonction de divers critères pour trouver des profils correspondants aux attentes des dirigeants. Comme le rapporte Estadio Deportivo, quatre noms ont émergé et parmi eux, ceux du niçois Wylan Cyprien (25 ans) et du rennais Benjamin Bourigeaud (26 ans).

Avec 7 buts et 3 passes décisives en 20 matchs de Ligue 1, le premier a de nouveau réalisé une saison solide sur la Côte d'Azur. Elément majeur du Gym de Patrick Vieira, il sera en fin de contrat en juin 2021. Concernant le milieu du club breton, formé à Lens comme le niçois, il est encore lié au Stade Rennais jusqu'en 2023. Utilisé à 25 reprises en championnat pour 2 buts et 3 passes décisives, il est lui aussi un joueur important pour son club. Outre les deux français, les deux autres joueurs dont les noms sont ressortis sont Rodrigo de Paul (Udinese) et José Campaña (Levante).