Mercato - Deux milieux de L1 dans le viseur de Séville !

Monchi, le directeur sportif du FC Séville, a deux noms en tête pour remplacer Ever Banega : Maxime Lopez et Baptiste Santamaria.

En fin de contrat le 30 juin prochain, au lendemain de ses 32 ans, Ever Banega ne devrait pas poursuivre l'aventure du côté du FC Séville. C'est, du moins, les dernières tendances venues d'Andalousie puisque Monchi, le directeur sportif, se lance déjà dans la recherche de son successeur. D'après Estadio Deportivo et Sport, l'Espagnol a déjà deux noms en tête pour remplacer l'Argentin, et les deux joueurs évoluent en L1...

Le premier d'entre eux est Maxime Lopez, déjà pisté par Monchi ces dernières années. Nos confrères de Sport estiment ainsi que le milieu de terrain de l'OM, lié sous contrat jusqu'en juin 2021, ne devrait pas prolonger son aventure du côté de la cité phocéenne. Le prix de vente de Lopez serait alors de 8 millions d'euros selon le média catalan.

Du côté de l'Estadio Deportivo, on évoque aussi le nom de Baptiste Santamaria. Déjà pisté par Naples l'été dernier, le milieu de 26 ans jouit d'une très belle cote sur le marché des transferts. Apparu à 28 reprises en championnat (pour 1 but et 1 passe décisive), le Scoïste est sous contrat jusqu'en juin 2022. On estime, toujours d'après le média sévillan, que la situation liée au coronavirus pourrait pousser Angers à vendre le milieu cet été. Santamaria est estimé à 9 millions d'euros selon Transfermarkt.