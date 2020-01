Mercato - Deux nouveaux prétendants pour Hatem Ben Arfa

La rumeur Hatem Ben Arfa refait irruption. Libre de tout contrat depuis son dernier match joué avec Rennes face à Guingamp en mai dernier, l'international de 32 ans (15 sélections) serait dans le viseur de deux nouveaux clubs à en croire les informations d'Eurosport. Formé à l'Olympique Lyonnais, le feu follet est annoncé dans plusieurs clubs depuis quelques semaines (Nantes, Lyon, Genoa…).

Toujours sans point de chute, HBA pourrait s'envoler pour l'Espagne, et plus précisément à Almeria, actuellement deuxième de D2 espagnole et en lice pour une place en Liga. Pas enchanté à l'idée d'évoluer dans un club de seconde zone, il pourrait être tenté par l'Eldorado saoudien où un club dont l'identité demeure inconnue lui fait les yeux doux. Un contrat de quatre à six mois, auréolé d'un salaire mirobolant, lui tendrait les bras. Le feuilleton n'est pas prêt de se terminer.