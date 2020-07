Mercato - Deux poids lourds de Premier League se penchent sur Lucas Digne

Auteur d'une belle saison à Everton, Lucas Digne pourrait rejoindre une écurie plus huppée du championnat anglais cet été. Manchester City et Chelsea s'intéressent à lui, d'après ESPN.

Deux ans après son départ du FC Barcelone pour Everton, Lucas Digne pourrait réintégrer le gratin du football européen, cet été. Le latéral gauche des Toffees (6 passes décisives en 29 matchs cette saison) se retrouve en effet dans le radar de deux cadors de Premier League, amenés à jouer les premiers rôles sur la scène continentale la saison prochaine : Chelsea et Manchester City.

A Stamford Bridge comme du côté de l'Etihad Stadium, Digne serait vu comme une sorte de plan B en cas d'échec du transfert de Ben Chilwell (23 ans). Ce dernier est la cible privilégiée par Frank Lampard et Pep Guardiola pour renforcer leurs couloirs, mais Leicester demande un prix déraisonnable, environ 83 M€, pour libérer l'international anglais (11 sélections) de ses quatre années de contrat.

Digne de confiance

Digne, qui fêtera ses 27 ans le 20 juillet prochain, représente une solution moins coûteuse, tout en présentant lui aussi une garantie de performance au plus haut-niveau. Outre ses sélections en équipe de France (30), ses passages successifs à Lille, au PSG, à la Roma et surtout au Barça offre un certain prestige à son CV. Celui-ci pourrait bien s'allonger cet été...