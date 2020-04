Mercato - Deux portes de sortie en Angleterre pour Ousmane Dembélé

A seulement 22 ans, Ousmane Dembélé présente déjà un historique de blessures extrêmement chargé. Cette saison, celles-ci se sont enchaînées et le FC Barcelone aurait fini par perdre patience. Régulièrement annoncé sur le départ depuis un an, l'ancien rennais pourrait être vendu cet été. Sa vente pourrait permettre aux Blaugrana d'obtenir des liquidités afin d'attirer Lautaro Martinez ou Neymar. En Italie, la Juventus et l'Inter seraient intéressés par le profil du Français mais deux autres pistes venues d'Angleterre se présentent à Dembélé.

Selon les informations de Sport, Manchester United et Arsenal pourraient tenter leur chance. Le journal catalan va même plus loin en ajoutant que Dembélé aurait déjà contacté Anthony Martial pour se renseigner sur les Red Devils. Sous contrat jusqu'en 2022 et recruté pour 105 millions d'euros hors bonus en 2017, le champion du monde 2018 a une valeur comprise entre 50 et 70 millions d'euros selon le CIES.