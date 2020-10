Mercato - DFCO : Luyindula réagit à la signature de Konaté

Lanterne rouge (2 points, 2 nuls, 7 défaites) et plus mauvaise attaque (4 buts) de Ligue 1, le Dijon FCO vient de s'attacher les services de Moussa Konaté (27 ans), qui débarque en Bourgogne en provenance de l'Amiens Sporting Club (Ligue 2). Sur le site officiel du DFCO, Peguy Luyindula a justifié la signature de l'avant-centre sénégalais.

"Moussa est un attaquant qui sait marquer et qui a un bon sens du but. Il l’a déjà prouvé en Ligue 1 durant les années précédentes. C’est un joueur qui était dans nos radars et on très heureux de le compter parmi nous aujourd’hui", a savouré le directeur sportif du club bourguignon.