Mercato - DFCO : un milieu de terrain roumain en approche ?

À en croire le Bournemouth Echo, le Dijon FCO pourrait rapidement enregistrer l'arrivée du milieu de terrain offensif, Alex Dobre. Âgé de 21 ans, l'international Espoirs roumain n'a plus qu'un an de contrat sous les couleurs des Cherries de Bournemouth, qu'il a rejoints en 2016. Le jeune joueur, qui a enchaîné les prêts dans des clubs de League Two (D4), League One (D3) et Championship (D2), devrait coûter un peu moins d'un million de livres au DFCO.