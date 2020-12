Mercato - Diego Costa à l'Atlético Madrid, c'est fini

Diego Costa (32 ans) aurait demandé à l'Atlético Madrid de résilier son contrat, qui prend fin en juin prochain. En effet, selon AS et Mundo Deportivo, l'attaquant espagnol pourrait mettre fin à son aventure avec l'Atlético de Madrid (8 buts en 215 matchs).

Le quotidien madrilène précise également que le joueur souhaiterait se libérer de son contrat au plus vite, ce que les Colchoneros pourraient accepter. Ce départ s'expliquerait par des "raisons familiales", sans pour autant avoir plus d'informations. De plus, le journaliste de Sky Sports Fabrizio Romano évoque sa future destination, qui pourrait être la Chine ou le Brésil.