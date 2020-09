Mercato - Dijon : Un membre du Big 6 anglais sur Chouiar ?

Transféré de Lens à Dijon l'an passé contre 3,5 M d'euros, Mounir Chouiar pourrait déjà plier bagage et quitter les terres bourguignonnes. D'après l'Equipe, ce sont trois clubs anglais qui ont frappé à la porte du jeune ailier gauche de 21 ans, et le joueur français peut-être flatté de ces intérêts. Sont en effet venus aux nouvelles Wolverhamtpon, Leeds United et surtout Arsenal, membre du fameux Big 6 britannique.

Tout juste sélectionné avec les espoirs de l'Equipe de France, Mounir Chouiar a de belles perspectives d'avenir et devrait rapporter gros au DFCO. La somme de son transfert pourrait, toujours d'après le quotidien français, atteindre jusqu'à 20 M d'euros. Un montant conséquent pour l'écurie dijonaise, qui éclipserait les 10 M d'euros du transfert record de Loïs Diony il y a trois saisons maintenant. Chouiar, pourtant présent sur la feuille de groupe de Stéphane Jobard, ne devrait donc pas participer à la réception de Brest à 15h.