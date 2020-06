Mercato - Dijon a abandonné la piste Gonalons

Avec 20 millions d'euros de balance positive l'an passé, le Dijon FCO n'est pas dans la nécessité de vendre, cet été, pour pouvoir recruter. Une bonne nouvelle pour les Dijonnais, qui ont plusieurs postes à renforcer. "On cherche un attaquant, un milieu offensif et un défensif, un latéral droit et un gauche" comme l'a expliqué Olivier Delcourt, le président du DFCO, à L'Equipe.

Le dirigeant en a profité pour tuer la rumeur Maxime Gonalons (31 ans, Grenade), déjà ciblé en janvier dernier. "Ce n'est plus dans les tuyaux". En revanche, le DFCO est bien intéressé par un milieu de l'OL, à savoir l'Espagnol Pape Cheikh Diop (22 ans), prêté cette saison au Celta Vigo.