Mercato - Dijon balaye la rumeur Djibril Cissé

Début mai, Djibril Cissé (38 ans) avait profité d'une interview à So Foot pour poser sa candidature auprès des clubs de Ligue 1, désireux de franchir la barre des 100 buts dans l'élite avant la fin de sa carrière (il est actuellement bloqué à 96 réalisations). "Je suis prêt à revenir jouer gratuitement, sans salaire, donc il n'y a pas beaucoup de risques pour eux. Pour l'instant, je n'ai pas de contacts très avancés mais j'espère que des clubs vont se manifester", déclarait alors l'ex-international tricolore, qui avait cité quelques jours plus tard les noms de Nîmes et Dijon. La rumeur de son arrivée en Bourgogne s'est ensuite répandue comme une traînée de poudre, au point de pousser le président du DFCO à communiquer à ce sujet.

Ce jeudi dans les colonnes de L'Equipe, Olivier Delcourt assure que "c'est de la pure blague". Même si son équipe va avoir besoin de se renforcer en attaque, suite au départ de Stephy Mavididi, le dirigeant dijonnais n'a jamais pensé à faire venir Cissé. "Je l'admirais comme joueur, mais je ne l'ai jamais eu au téléphone", poursuit-il. "Peut-être faisait-il des appels du pied à Peguy (Luyindula, le directeur sportif), dont il est proche." Cissé, qui n'a plus joué depuis l'annonce de sa retraite en 2017, devra prospecter ailleurs.