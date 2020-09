Mercato - Dijon vise un serial buteur de la Super League suisse

Lanterne rouge de Ligue 1 avec 4 revers en 4 sorties, le Dijon FCO peine à garder sa cage inviolée (8 buts encaissés) mais aussi à trouver le chemin des filets depuis le début de la saison (1 seul but). Julio Tavares parti pour l'Arabie Saoudite et la formation d'Al-Faisaly, le club bourguignon se serait mis en quête d'un nouvel attaquant. Selon le quotidien L'Equipe, le DFCO, via Peguy Luyindula, son directeur sportif, viserait Jean-Pierre Nsamé (27 ans), érigé au rang de priorité.

L'attaquant international camerounais (2 sélections) des Young Boys Berne, qui sort d'une saison pleine (32 buts en championnat, 7 buts en Coupe de Suisse et 2 en Coupe d'Europe) est sous contrat avec le champion de Suisse jusqu'au 30 juin 2023, mais ne sera pas retenu par les dirigeants helvètes en cas d'offre intéressante. Dans ce dossier, le DFCO devra composer avec la concurrence du club allemand de Fribourg, qui a récemment mis la main sur Baptiste Santamaria (ex-SCO Angers).