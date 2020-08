Mercato - Direction le Qatar pour Nampalys Mendy ?

Acheté par Leicester (contre 15 millions d'euros) en 2016, Nampalys Mendy (28 ans) peine à s'imposer en Angleterre. Cette saison, le milieu défensif n'a disputé que 7 matchs de Premier League dont 4 en tant que titulaire. Alors qu'il est libre de tout contrat, l'ancien Niçois pourrait prochainement s'envoler pour le Qatar.

C'est en tout cas ce que croit savoir Sky Sports. Selon nos confrères anglais, Mendy pourrait rejoindre le club d'Al Sadd. Un accord serait proche d'être bouclé pour l'arrivée du Français. Là-bas il retrouverait notamment Xavi Hernandez (40 ans), l'entraîneur du club (jusqu'en 2021), ainsi que Santi Cazorla (35 ans).

Nampalys Mendy close to agreeing deal to sign for Al Sadd in Qatar. Free agent after his Leicester contract ran out. Leicester signed him for £13m from Nice in 2016. Was seen as potential replacement for N’Golo Kante. Al Sadd managed by Xavi. Signed Santi Cazorla last month