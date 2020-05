Mercato - Dortmund : Götze ne veut plus de la Bundesliga

Comme relaté dans notre média hier après-midi, Mario Götze (27 ans, 20 rencontres toutes compétitions confondues, 3 buts et 1 passe décisive) quittera le Borussia Dortmund cet été, au terme de son contrat, qui ne sera pas prolongé par ses dirigeants. Selon les informations glanées par Sport Bild, le héros de la finale de la Coupe du Monde 2014 devrait même purement et simplement quitter l'Allemagne. En effet, le milieu de terrain international (63 sélections, 17 buts) privilégierait les quatre autres grands championnats du Vieux-Continent, à savoir la Premier League, la Serie A, la Liga et la Ligue 1.