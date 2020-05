À seulement 17 ans, Giovanni Reyna a déjà un joli rôle au Borussia Dortmund. Apparu à onze reprises cette saison (1 but et 1 passe décisive) sous les couleurs des Marsupiaux, le jeune et talentueux milieu de terrain offensif américain va prolonger son contrat aux abords du Signal-Iduna Park. Initialement lié jusqu'en 2021, le fils de Claudio Reyna va étendre son bail dans la Ruhr jusqu'au 30 juin 2023, informe le magazine allemand Kicker.