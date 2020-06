Mercato - Dortmund abandonne pour Achraf Hakimi

Prêté depuis deux saisons au Borussia Dortmund, Achraf Hakimi (21 ans) s'apprête à retourner du côté du Real Madrid, avec qui il est sous contrat jusqu'en juin 2022. Toutefois, le retour à Madrid pourrait être de courte durée puisque le Marocain est annoncé tout proche de l'Inter Milan. En tout cas, il parait difficile de voir le BvB conserver le défenseur...

"Il y a eu des développements cette semaine. Le prix est beaucoup plus élevé maintenant. Et il y a un point où nous devons dire: nous ne voulons pas cela et nous ne pouvons pas le faire", a déclaré Michael Zorc, le directeur sportif de Dortmund, ce samedi,