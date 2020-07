Mercato - Dortmund met le paquet sur l'espoir anglais Jude Bellingham

Une deuxième recrue arrive au Borussia Dortmund. Après Thomas Meunier, récupéré libre de tout contrat à son départ du PSG, c'est sur un espoir anglais que le club de la Ruhr a décidé de miser, en la personne de Jude Bellingham. Et cette fois, les Marsupiaux ont dû débourser une indemnité de transfert, estimée à 25 millions d'euros par nos confrères de Bild.

Le salaire du jeune milieu de terrain (17 ans) serait lui de 3 millions d'euros annuels. Il fallait bien ça pour mettre la main sur le joueur de Birmingham, très courtisé après une première saison pleine en Championship, la deuxième division anglaise (38 matchs, 4 buts, 3 passes décisives). Le Bayern Munich, Chelsea et Manchester United étaient également sur les rangs.

