Mercato - Dortmund n'oublie pas Memphis Depay

Memphis Depay réalise une excellente saison sous le maillot de l'Olympique Lyonnais avec 11 buts inscrits et 6 passes décisives délivrées. Malheureusement pour les amoureux de l'OL, l'international néerlandais arrive à la fin de se contrat au mois de juin prochain et il ne devrait pas prolonger son aventure dans le Rhône. Alors que l'attaquant de 26 ans est convoité par le FC Barcelone et aurait même déjà un accord contractuel avec le club, certaines écuries rêvent de l'accueillir dans leur effectif.

C'est le cas de Dortmund qui surveillerait de très près la situation de l'attaquant des Gones selon les information de Bild. Les dirigeants allemands se préparent à devoir se séparer de Jadon Sancho cet été et ils souhaiteraient enrôler l'ancien joueur de Manchester United pour pallier son départ. La direction du BVB hésiterait avec Donyell Malen qui évolue au PSV Eindhoven, mais le Borussia est attiré par la perspective de recruter le meilleur buteur de l'OL sans débourser d'indemnité de transfert.