Mercato - Dortmund pose un ultimatum à MU pour Jadon Sancho

Comme révélé la semaine dernière, Manchester United a repris espoir dans le dossier Jadon Sancho (20 ans). Ce lundi matin, le journaliste Bild Christian Falk a apporté quelques précisions sur les négociations en cours entre Dortmund et United. Il a confirmé que le club allemand réclamait 120 millions d'euros pour l'attaquant anglais (17 buts, 16 offrandes en 32 matchs de Bundesliga la saison passée), et dévoile qu'un accord a été trouvé pour un paiement en plusieurs versements. Mais surtout, Falk ajoute que le Borussia a fixé un ultimatum aux Anglais.

Un accord devra effectivement être conclu, selon lui, avant le 10 août prochain. Ce qui laisse une dizaine de jours aux deux formations pour trouver un compromis concernant les derniers détails de ce transfert. Le cas échéant, Sancho deviendrait la recrue la plus chère de l'histoire des Reds, derrière Paul Pogba (105 millions d'euros).

