Mercato - Dortmund prêt à casser sa tirelire pour un Anglais de 16 ans

Jude Bellingham est le plus jeune joueur ayant démarré un match sous le maillot de Birmigham City, à St Andrews. Du haut de ses 16 ans, ce jeune milieu de terrain a déjà disputé 34 matchs et inscrit 4 buts en Championship. De quoi taper dans l'œil des cadors européens. En février dernier, le Daily Star révélait que pas moins de six clubs de Premier League étaient en concurrence pour recruter le jeune espoir anglais dont Chelsea, Tottenham, Manchester United, ou encore Liverpool. Mais, Talksport annonce ce matin que tous les clubs en question se seraient faits doubler par... Dortmund !

Une offre de 35 millions d'euros serait tout proche d'arriver sur la table des dirigeants, le jeune anglais quant à lui ne serait pas contre l'idée de rejoindre le Borussia au prochain mercato. En traversant la Manche, Bellingham retrouverait Jadon Sancho, l'attaquant international anglais qui avait quitté son club formateur de Manchester City pour parfaire sa formation à Dortmund. Du côté du club de la Rhur, cette somme serait synonyme de record de transfert (30 millions d'euros pour recruter Hummels en 2019).