Mercato - Dortmund/PSG : un retour de Meunier semble compromis

Ce jeudi, le Borussia Dortmund a annoncé l'arrivée de Thomas Meunier (28 ans) pour quatre saisons, soit jusqu'au 30 juin 2024. Le défenseur latéral droit belge a débarqué libre en provenance du Paris Saint-Germain, club avec lequel il ne terminera pas l'exercice 2019-2020. Si les Marsupiaux ont évoqué, un peu à la surprise générale, la possibilité que le Diable Rouge fasse un bref retour dans la Capitale pour disputer les finales des coupes nationales et la suite de la Ligue des Champions, nos confrères du Parisien expliquent qu'un tel scénario paraît vraiment peu envisageable. En effet, le BvB et le joueur demanderaient une forte contrepartie financière aux dirigeants des Rouge-et-Bleu pour réaliser cette opération, qui se ferait sous la forme d'un prêt payant. Le Belge, de son côté, exigerait bien plus que le salaire mensuel qu'il a toujours perçu aux abords du Parc des Princes. Pas sûr que ces demandes plaisent au PSG, surtout pour un joueur qui lui appartenait encore il y a quelques jours.