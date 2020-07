Mercato - Dortmund sera gagnant avec Ousmane Dembélé

Depuis son arrivée à Barcelone en 2017, Ousmane Dembélé (23 ans) a enchaîné blessures et retards à l'entraînement. Auteur seulement de cinq buts et une passe décisive cette saison avec le club catalan, le champion du monde est plus que jamais poussé vers la sortie. Mais au vu de la situation financière complexe qui touche la grande majorité des clubs, il sera difficile de réaliser un gros transfert cet été.

Un coup dur pour les Blaugranas, alors que le Borussia Dortmund, ancienne écurie du Français, peut se frotter les mains. En effet, d'après Bild, le BVB va toucher les 20 derniers millions d'euros prévus par le bonus inclus dans le transfert de Dembélé au Barça. La moitié avait déjà été versée aux Jaune et Noir, qui empocheront donc un joli chèque lors d'un éventuel départ de l'ex-rennais.