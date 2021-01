Mercato - Dortmund surveille la situation de Sofiane Diop

L'AS Monaco est en forme sur ce début début d'année 2021 avec quatre victoires en quatre rencontres. Des résultats qui sont dues en grande partie à Sofiane Diop qui réalise une saison exceptionnelle sous le maillot de la Principauté. À tout juste 20 ans, le milieu offensif s'est déjà imposé comme l'un des piliers de l'ASM.

Les performances de l'international U20 français ne sont pas passées inaperçues et les plus grandes écuries européennes commencent à s'intéresser à la situation de Sofiane Diop. Selon les informations de Sky Allemagne, le Borussia Dortmund apprécierait le profil du jeune monégasque et aurait même déjà contacté son entourage. Si pour l'heure le club allemand n'a pas prévu de faire une offre, le BVB devrait revenir passer à l'action cet été.