Mercato - Dortmund toujours à l'affût pour Camavinga

Le Borussia Dortmund, qui a récemment levé l'option d'achat d'Emre Can après l'avoir accueilli en prêt le mois dernier, n'en reste pas moins déterminé à recruter Eduardo Camavinga pour renforcer son milieu de terrain. L'information, qui a avait d'abord circulé en Allemagne il y a quelques semaines, est confirmée chez nos confrères de France Football, qui précisent que les dirigeants du BVB envisagent de faire descendre Can d'un cran pour densifier la défense. Il resterait alors une place de titulaire à prendre à côté d'Axel Witsel et c'est justement sur ce point qu'ils compteraient argumenter auprès du jeune Rennais (17 ans).

Le club de la Ruhr, qui entretient de bonnes relations avec le SRFC depuis le transfert d'Ousmane Dembélé à l'été 2016, serait prêt à mettre entre 50 et 60 millions d'euros dans l'opération. Rappelons que d'autres grands clubs européens, parmi lesquels le PSG, le Bayern, le FC Barcelone, Manchester City et le Real Madrid, ont également un oeil sur les performances de Camavinga.