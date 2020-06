Mercato - Dortmund veut négocier avec le Real pour Hakimi

Arrivé dans la Ruhr il y a deux saisons maintenant sous la forme d’un prêt depuis le Real Madrid, Achraf Hakimi, auteur d’une nouvelle belle saison à Dortmund (9 buts, 10 passes en 42 matchs TCC) ne sait toujours pas de quoi sera fait son avenir. Cette année, le latéral marocain de 21 ans n’a pas caché pas sa détermination à l’idée de retrouver la capitale espagnole au terme de cet exercice 2020-2021. Cependant la situation semble avoir pris une autre tournure. En effet et comme relayé par RMC, Michael Zorc, directeur sportif des jaunes et noirs, a récemment déclaré travailler activement sur ce dossier, espérant pouvoir conserver Hakimi une saison de plus : “La situation contractuelle est claire, il reviendra au Real Madrid après le prêt. Nous travaillons et nous souhaitons qu'il continue de jouer avec nous au BVB lors de la prochaine saison.”

Le dossier s’annonce donc corsé pour les dirigeants du Borussia. L’agent du joueur n’a cependant pas exclu la possibilité d’un départ dans le cas où le Real de Zidane ne pourrait lui octroyer un temps de jeu suffisant l’année prochaine. Les cartes sont pleinement dans les mains de l’international marocain, qui décidera oui ou non de retourner auprès de la maison blanche cet été.