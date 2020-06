Mercato - Dossevi va quitter Toulouse

Deux ans après son arrivée et malgré une option de prolongation d'un an dans son contrat, Mathieu Dossevi (32 ans) va quitter le Toulouse Football Club. D'après RMC Sport, l'ailier togolais s'est entendu avec ses dirigeants pour ne pas activer l'option, ce qui signifie qu'il sera libre le 30 juin prochain. Ces dernières semaines, Brest est déjà venu aux renseignements et pourrait être imité par deux autres clubs français, Lens et Nantes. Passé par le Standard Liège (2015-2017), il plairait également à des formations belges. Cette saison, il a participé à 26 matchs de Ligue 1, pour un but et deux passes décisives.

