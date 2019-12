Mercato - Draxler ciblé par un club espagnol ?

Simple doublure au Paris Saint-Germain, Julian Draxler n'a pris part qu'à huit rencontres toutes compétitions confondues cette saison. Pourtant, l'Allemand ne cesse de répéter depuis plusieurs mois qu'il se sent bien dans la capitale française, et il n'exclut pas une prolongation. Malgré ces allégations, les intérêts de plusieurs clubs à son égard pourraient-ils le faire réfléchir pour son avenir ? Ces derniers jours, le nom du Hertha Berlin est paru dans la presse et ce dimanche, c'est en Espagne que le joueur de 26 ans aurait un prétendant.

D'après le média Estadio Deportivo, qui s'appuie sur des affirmations de l'entourage du joueur, le FC Séville serait passé à l'action pour tenter de le recruter cet hiver. En raison de l'important salaire perçu par l'Allemand à Paris (600.000€ par mois), le club andalou souhaiterait obtenir un prêt avec option d'achat. Les dirigeants sévillans entendent s'appuyer sur leur bonne relation avec leurs homologues parisiens, eux qui avaient notamment négocié l'été dernier dans le cadre du transfert de Pablo Sarabia.