Mercato - Duel City/PSG pour Douglas Costa

Depuis 2017, Douglas Costa arbore les couleurs blanche et noire de la Juventus Turin. Titulaire qu’à 6 petites reprises cette saison en Serie A, pour un total de 1 but seulement et de 4 passes décisives délivrées, l’ailier de 29 ans ne fait pas partie des cadres de l’effectif de Maurizio Sarri. La Juve, en quête de liquidités pour signer cet été un attaquant de choix, pourrait ainsi décider de se séparer de l’ancien du Shakhtar Donetsk. Après deux Scudettos glanés, le Brésilien serait amené, après son aventure bavaroise de 2015 à 2017, à trouver un nouveau défi loin de l’Italie.

Dans ce contexte, Tuttosport évoque ce matin un intérêt de Manchester City pour l'ailier bianconero. Pep Guardiola, qui l’a eu sous ses ordres lors de son passage au Bayern Munich durant la saison 2015-2016, verrait en lui un joker luxueux pour venir occuper la place vacante laissée par Leroy Sané. Le média transalpin souligne néanmoins l’oeil que garde le PSG sur le Brésilien. Les dirigeants franciliens l’auraient en effet placé sur leur short-list afin de renforcer leur ligne d’attaque. Son prix, estimé entre 40 et 50 M d’euros en Italie, ne devrait poser problème à aucun de ces deux géants.