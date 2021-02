Mercato - Duje Caleta-Car "dévasté" après son transfert avorté à Liverpool

Le mercato d'hiver a fermé ses portes ce lundi à minuit et comme chaque années il y a des gagnants et des perdants. Du côté de l'Olympique de Marseille, certains ont pu quitter la Canebière pour obtenir plus de temps de jeu et aussi alléger la masse salariale de club phocéen. D'autres espéraient également se joindre à la vague de départs mais devront finir la saison sous le maillot olympien.

C'est le cas de Duje Caleta-Car qui était convoité par Liverpool et a même fait l'objet d'une offre avoisinant les 26 millions d'euros. Malheureusement pour l'international croate, cette offre a été refusée 24 heures avant la fin du marché hivernal par sa direction qui ont jugé qu'ils n'avaient pas le temps pour le remplacer. Alors qu'il était dimanche à l'aéroport prêt à partir, le défenseur de 24 ans serait actuellement "dévasté" par son transfert avorté du côté de la Merseyside selon les informations du Daily Mail. Après la démission de son entraineur il y a quelques heures, la fin de saison s'annonce longue pour l'ancien joueur de Salzbourg.