Mercato - Dybala évoque son avenir à la Juventus

Si Paulo Dybala réalise actuellement sa sixième saison à la Juventus, il sera toutefois en fin de contrat en juin 2022 et les négociations autour de sa prolongation semblent compliquées. Cette saison pourrait donc être la dernière de l'attaquant de 27 ans sous le maillot des Bianconeri si aucun accord ne parvenait à être conclu. Les dirigeants turinois devraient certainement vendre la Joya afin de ne pas le voir partir libre. Mais malgré des discussions compliqués, Paulo Dybala a évoqué son futur et ses ambitions lors d'un entretien avec le média de son club et il a révélé se voir poursuivre du côté de la Vieille Dame.

"Ce que je veux pour mon avenir ? Gagner la Ligue des Champions, avec la Juventus évidemment. Quand la Juve m'a proposé de porter le numéro 10, j'ai été heureux et très fier. J'espère pouvoir rendre honneur à ce numéro et encore plus à l'emblème que je porte sur la poitrine, qui est le plus important" a assuré l'ancien joueur de Palerme.