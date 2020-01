Mercato - Dybala sème le doute sur son avenir

Passé tout près d'un départ l'été dernier, Paulo Dybala (26 ans) fait finalement les beaux jours de la Juventus Turin depuis le début de l'exercice. Resté chez la Vielle Dame, l'Argentin présente des statistiques remarquables avec 11 buts inscrits et 10 passes décisives données en 26 matchs toutes compétitions confondues. Pour The Guardian, il a confirmé qu'il était pourtant proche d'un départ lors du dernier mercato estival. "J’étais proche de partir. C’était dans l’idée du club, je le savais. Jusqu’à la dernière minute, j’ai attendu."

Sous contrat jusqu'en juin 2022 avec la Juve, et malgré sa saison pleine, la Joya reste pourtant floue au sujet de son avenir. A en croire ses propos, un départ l'été prochain n'est pas à exclure. "J’ai encore deux années de contrat. Ce n’est pas une courte période mais ce n’est pas non plus très long. On verra quels sont les plans de la Juventus. On verra s’ils pensent que je dois partir ou s’ils veulent me voir rester. C’est au club de prendre la décision" a-t-il affirmé.