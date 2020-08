Mercato - Edinson Cavani confirme les discussions avec Benfica

La prise de parole d'Edinson Cavani pourrait faire rêver plus d'un supporter de Benfica. En effet, l'attaquant uruguayen de 33 ans, libre de tout contrat, a été interrogé à l'aéroport de Montevideo en Uruguay, lui qui s'apprête à prendre un avion pour l'Europe. Interrogé sur la rumeur l'envoyant à Lisbonne, l'ancien Parisien n'a pas démenti l'intérêt lisboète, au contraire.

"Il y a eu des rencontres avec Benfica et d'autres clubs. Mais rien n'est encore défini, donc je ne peux pas dire qu'il y a un accord de trouvé. Quand tout sera confirmé avec une équipe, les gens sauront. Benfica est une grande équipe, qui est tout le temps compétitive et importante. Beaucoup de bons joueurs sont passés par là. Si j’ai la chance de pouvoir aller là-bas, je serais heureux. Si l’entraîneur m’appelle, je serais content de lui parler. Nous parlerions de football, pas de contrat ou quoi. Pour le moment, je suis tranquille. Nous verrons. Je m’envole pour l’Europe aujourd’hui (cette nuit, ndlr) et on verra pour cette nouvelle étape dans ma vie" a-t-il déclaré. Après les trois coups Waldschmidt, Vertonghen et Everton, le SLB pourrait s'offrir un nouveau recrutement international.