Mercato - Eduardo Camavinga annonce qu'il veut prolonger à Rennes !

Annoncé dans le viseur du PSG et du Real Madrid, Eduardo Camavinga a clairement ouvert la porte à une prolongation de contrat avec le Stade Rennais !

Ce jeudi, Eduardo Camavinga s'est présenté en conférence de presse avant le match face à l'OM samedi. Et le milieu de terrain de 18 ans a profité de son intervention face aux médias pour évoquer son avenir et faire une grande annonce. Sous contrat jusqu'en juin 2022, l'international français a envie de prolonger l'aventure avec son club formateur.

"Le changement d'agent? Ce sont des choses qui arrivent, il ne faut pas rester sur ça. Je fais confiance à mes parents tout simplement. Est-ce que je pourrais prolonger? Oui. En ai-je envie? Oui. Qu'est-ce qui bloque? Je ne sais pas, il y a des négociations. Si vous voulez parler de ça, il y a mon père. C'est une réflexion sur tout" a-t-il déclaré.

Camavinga assure ensuite qu'il y a bel et bien des négociations pour un nouveau contrat. "Il y a des négociations, des réflexions, on parle. Si ça se fait, ça se fera. S'il est possible de me voir à Rennes l'an prochain ? C'est vous (les journalistes, ndlr) qui me voyez partir, mois je suis concentré à 100% sur le club" Un joli message du milieu de terrain pour son club !