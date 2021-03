Mercato - Eduardo Camavinga maintenant ouvert à un départ

Alors qu'une prolongation était envisagée, le milieu du Stade Rennais Eduardo Camavinga (18 ans) pourrait finalement changer d'air cet été. En effet, le média anglais The Athletic annonce que le Français n’a toujours pas pris de décision définitive pour son avenir, mais qu'il envisageait de plus en plus l'idée de quitter les Rouge-et-Noir lors du prochain mercato estival.

Certainement influencé par le départ de Julien Stéphan qui l’a lancé dans le grand bain, l'espoir français ne restera pas une saison de plus s'il n'y a pas de Coupe d’Europe à la clé (Rennes est 9e en Ligue 1). Ainsi, l'hypothèse d'un départ autour du milieu rennais (sous contrat avec son club formateur jusqu’en juin 2022) menace le club breton.