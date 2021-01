Mercato - Eduardo Camavinga prendra une décision cet été sur son avenir

Lors d'une interview accordée au Canal Football Club, Eduardo Camavinga (18 ans) a évoqué son avenir. Convoité par le Real Madrid, le milieu de terrain rennais prendra une décision pour son avenir en fin de saison. Pour rappel, Eduardo Camavinga est sous contrat avec les Rouge-et-Noir jusqu'en juin 2022. "C’est sûr que ça fait plaisir quand un grand club s’intéresse à toi. Moi, je garde la tête froide. Je suis au Stade Rennais. Après, on va attendre la fin de saison. On va se réunir autour de la table et on va peser le pour et le contre", a affirmé le milieu breton.