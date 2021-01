Mercato - Emery confirme le départ de Kubo

Villarreal réalise une assez bonne première partie de saison et pointe à la quatrième place de Liga après dix-sept journées. De séduisantes performances auxquelles n'a que trop rarement pris part Takefusa Kubo. Prêté à Villarreal par le Real Madrid, le milieu de terrain de 19 ans n'est jamais rentré dans les plans d'Unai Emery. Présent en conférence de presse après la victoire (2-1) contre Levante, le technicien espagnol a confirmé le départ de l'international japonais.

"Kubo m'a dit qu'il veut partir parce qu'il joue moins que ce qu'il estime qu'il doit jouer. Son comportement est bon et il nous a aidé. Il lui manque des choses encore, mais il a le potentiel pour continuer à grandir, avec de la patience et des minutes. Mais il considère qu'il doit jouer plus" a déclaré l'entraineur du sous-marin jaune. Takefusa Kubo devrait dans les prochains jours retourner à Madrid avant d'être à nouveau prêté du côté de Getafe.