Mercato - En quête d'un nouvel entraîneur, le Valence CF songe à Laurent Blanc

Sans club depuis son départ du Paris Saint-Germain en 2016, Laurent Blanc serait pisté par le Valence CF, qui pourrait faire de lui son nouvel entraîneur pour la saison prochaine.

Ce lundi soir, le Valence CF a montré la porte à Albert Celades. Si Voro Gonzalez assurera l'intérim jusqu'à la fin de l'exercice, le club che, qui a concédé un nul décevant à Grenade hier soir (2-2) et qui se retrouve largué dans la course à l'Europe avec une très modeste neuvième place au classement (47 points), s'est d'ores et déjà mis en quête d'un entraîneur pour la saison prochaine. À en croire nos confrères de L'Equipe, Laurent Blanc (54 ans) figurerait en bonne place dans les petits papiers des dirigeants de la formation espagnole.

Le technicien français, éloigné des terrains depuis quatre ans et son éviction du Paris Saint-Germain survenue en 2016, est désormais représenté par l'influent Jorge Mendes, un proche de Peter Lim, le propriétaire du VCF. Une donnée qui pourrait être un atout non négligeable pour que le Cévenol, qui débarquerait aux abords de Mestalla avec l'hispanophone Franck Passi à ses côtés, remporte une bataille qui devrait l'opposer à Marco Silva (42 ans, ex-Everton) et Quique Sanchez Flores (55 ans), ancien du club valencian (2005-2007).