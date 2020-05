Mercato - Entre Niang et l'OM, le contact est établi

Entre l'Olympique de Marseille et Mbaye Niang, le courant passe. Sensible à l'intérêt du club phocéen à son égard, l'attaquant rennais verrait d'un bon oeil un transfert sur la Canebière.

Ces derniers mois, Mbaye Niang (25 ans) a réalisé plusieurs appels du pied à destination du board marseillais. Ses dirigeants à Rennes ne sont pas passés à côté et Nicolas Holveck y a réagi samedi : "j'ai vu les déclarations de Niang sur Marseille. Je comprends son envie. Mais il est bien à Rennes aussi. On n’a reçu aucune offre, il n’y a aucun contact" a-t-il confié. Le président rennais dit vrai, Niang, malgré son affection pour l'OM, s'est toujours dit reconnaissant et heureux à Rennes. Mais la tentation du projet marseillais pourrait être plus forte.

Ce dimanche soir, L'Equipe affirme que l'ancien directeur sportif marseillais, Andoni Zubizarreta, a ouvert ce dossier en début d'année avec l'approbation d'André Villas-Boas. Quelques semaines avant le confinement, le coach marseillais aurait même discuté au téléphone avec l'international sénégalais afin de lui émettre son idée d'évoluer en 4-4-2 la saison prochaine avec un quatuor composé de Payet, Thauvin, Benedetto et donc Niang. Un signe fort puisqu'il signifie que le technicien lusitanien serait prêt à chambouler le 4-3-3 avec lequel il a évolué, avec réussite, cette saison. D'autres échanges sont prévus prochainement.

Sur le plan financier, le salaire du joueur ne devrait pas poser de problème particulier puisqu'il perçoit actuellement 220.000€ par mois, ce qui représente le salaire moyen de l'effectif marseillais. Nos confrères indiquent également que Jacques-Henri Eyraud aurait lui aussi discuté avec Mbaye Niang a plusieurs reprises et lui aurait demandé de faire preuve de patience. De la patience, oui, mais à trop attendre, l'OM pourrait se faire griller la politesse puisque Tottenham se serait rapproché de l'attaquant rennais.