Mercato - Eric Junior Dina Ebimbe convoité de partout

Auteur d'une bonne saison avec Dijon (1 but et 1 passe décisive en 23 titularisations en Ligue 1), Eric Junior Dina Ebimbe (20 ans) attire l'oeil de nombreux clubs étrangers, qui sont venus superviser le milieu polyvalent lors de cet exercice.

En effet, selon Foot Mercato, Fribourg (9e de Bundesliga) et le Bayer Leverkusen (6e de Bundesliga) ont déjà manifesté leurs intérêts auprès du joueur. Après avoir recruté Moussa Diaby (21 ans) en provenance du Paris Saint-Germain durant l'été 2019, l'entraîneur néerlandais Peter Bosz souhaiterait refaire cette opération en recrutant l'international Espoirs (1 sélection). En France, Lille, Rennes et Montpellier suivent de près la progression du joueur prêté par le club de la capitale. Pour rappel, le DFCO dispose d'une option d'achat de 4 M€ et Paris d'une clause de rachat. D'ailleurs, le club parisien pourrait également intégrer Eric Junior Dina Ebimbe à la rotation dès l'année prochaine.